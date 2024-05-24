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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الأرصاد»: انكسار موجة الحرارة اليوم وغدا في معظم محافظات الجمهورية

صدى البلد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد انكسارا في موجة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي كله، إذ كانت موجة استثنائية وكانت قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام من 6 لـ8 درجات. 


وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «اليوم وغدا سيشهدان انخفاضا في قيم الحرارة وانكسار للموجة الحارة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد». 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الكتل الهوائية ستكون شمالية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل ستكون معتدلة في درجات حرارتها».


وواصلت: «سيؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي، وهذا المنخفض سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزءً من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض قيم الحرارة لنعود إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، فهي أجواء ربيعية حارة نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد».
 

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