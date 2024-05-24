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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد صعود الدولار.. هبوط حاد في أسعار الذهب عالمياً

صدى البلد

هبطت أسعار الذهب  عالمياً ، اليوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار، في ظل تزايد التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول .

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بنسبة 0.11% إلى 105.06 نقطة.

وهبط سعر الذهب اليوم بمقدار 54.20 دولارا بنسبة 2.3 % إلى 2335 دولارا للأوقية تسليم مايو الحالي، وهو أكبر تراجع يومي له من حيث النسبة المئوية.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار1.0110 دولارا إلى 30.284 دولارا للأوقية تسليم مايو الحالي، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0.00585 دولارا إلى 4.7900  دولارا للرطل تسليم مايو الحالي.

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