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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء هام من السعودية يخص التغطية الإعلامية لموسم الحج

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالسعودية، البدء في إصدار التصاريح الإعلامية لتغطية موسم الحج 1445هـ، وذلك من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت .

وذكرت الهيئة في بيان لها  أن من مهامها خلال موسم الحج إصدار التصاريح اللازمة للتصوير الميداني للوفود المحلية والدولية، ومراقبة المحتوى والإشراف على التغطيات الإعلامية، كذلك تنظيم دخول الوفود الإعلامية وتسهيل عملها، وتنظيم التغطيات الإعلامية للجهات المشاركة.

وشددت علي تقديمها تسهيلات، منها تصاريح دخول المعدات الإعلامية عبر المنافذ الدولية، والتنسيق مع الوفود الإعلامية المصرح لها، لتسهيل مهامها، أيضاً تقديم ورش عمل للتعريف بكافة الخدمات الإعلامية، مع متابعة أنشطة الفرق الإعلامية للتأكد من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح، وتقديم الدعم على مدار الساعة.

السعودية الحج تنظيم الاعلام

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