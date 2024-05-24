عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية للكشف على أهالي قرية ناي بقليوب

حمودة الجزار وكيل
حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

تنظم مديرية الشئون الصحية بالقليوبية اليوم الجمعة وغدا السبت قافلة طبية مجانية بقرية ناى التابعة لمركز قليوب  وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج بالمجان. 


وقال الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.


وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية إلى أن القافلة جاءت في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.
كما تضم القافلة معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

القليوبية مديرية الشئون الصحية الشئون الصحية قافلة طبية قليوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

استهداف ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسير

إجراء هام من السعودية يخص التغطية الإعلامية لموسم الحج

خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق رقما قياسيا كبيرًا وبشرى لأمطار إثيوبية

محمد عبد المنصف يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي: اعملوا زي الزمالك

بعد صعود الدولار.. هبوط حاد في أسعار الذهب عالمياً

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حريق عقار بالقليوبية

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالعبور

حبس المتهم بقتـ ل سائق بسبب الخلاف على تليفون بالقليوبية

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق بالقليوبية إلى 3 يونيو للنطق بالحكم

لجنة القيادات تستقبل المرشحين لرئاسة جامعة بنها الأهلية والنواب

ضبط 4 سيارات نقل بمقطورة تلقي المخلفات على أرض زراعية بالقليوبية

تشكيل لجنة لفحص الورقة المتداولة لامتحان الدراسات لطلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يتابع الحملة المكبرة لرفع القمامة بمدينة بنها

ترشيحاتنا

الدولار يستقر والذهب يتراجع..لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة ؟

إسرائيل تمنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين

ضحايا زلزال بابوا غينيا الجديدة يتجاوزون الـ 100 قتيل.. تفاصيل

دعاء النبي في الصلاة.. كان يردده كثيرا

اعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

إجراء هام من السعودية يخص التغطية الإعلامية لموسم الحج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز الفوكاشيا الأصلي في البيت

أطول عطلة رسمية في 2024.. 9 أيام متصلة إجازة عيد الأضحى المبارك

هنا الزاهد تستعرض أناقتها في كان بفستان مبهج| شاهد

فوق الركبة.. منة عرفة بفستان قصير يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-