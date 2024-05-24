صدمة لعشاق سامسونج.. هذه الهواتف لن تتلقى أندرويد 15

أندرويد 15 سيكون بمثابة تحديث رئيسي لهواتف سامسونج العاملة بالسوق، لأنه يعد بمجموعة من الميزات المثيرة للاهتمام والتحسينات الضرورية، ولكن هنا تكمن المشكلة – لن تتمكن العديد من أجهزة Galaxy من تلقي هذه الترقية المرتقبة.
إذا كنت تنتظر ترقية أندرويد 15 على هاتف سامسونج Galaxy الخاص بك، فراجع قائمة التالية أدناه، التي تشمل الأجهزة الغير المؤهلة لتحديث One UI 7 المستند إلى نظام التشغيل القادم من جوجل Android 15.
هواتف سامسونج لن تتلقي نظام أندرويد 15
سلسلة Galaxy S
Galaxy S20 Ultra
Galaxy S20+
Galaxy S20 FE
الهواتف الأقدم من سلسلسة GalaxyS
سلسلسة Galaxy Z
Galaxy Z Fold 2
Galaxy Z Flip 2
الهواتف الأقدم من سلسلسة Galaxy Z
سلسلة Galaxy Tab
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab S7 FE
الهواتف الأقدم التي تم إطلاقها قبل 2021
سلسلة Galaxy A
Galaxy A72
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s 5G
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A13 5G
Galaxy A12
Galaxy A12 Nacho
Galaxy A03
Galaxy A03s
Galaxy A03 Core
Galaxy A02
Galaxy A01 Core
الهواتف الأقدم التي تم إطلاقها قبل 2021
سلسلة Galaxy M
Galaxy M04
Galaxy M13
Galaxy M13 5G
Galaxy M53 5G
Galaxy M33 5G
Galaxy M23 5G
الهواتف الأقدم التي تم إطلاقها قبل 2022
سلسلة Galaxy F
Galaxy F04
Galaxy F13
Galaxy F23 5G
الهواتف التي تم إطلاقها قبل 2022
وتجدر الإشارة إلى أن طرازات سلسلة سامسونج Galaxy S بعد سلسلة S20 تحصل على 4 سنوات من تحديثات نظام التشغيل، في حين أن أحدث سلسلة Galaxy S24 ترفع المستوى إلى 7 تحديثات لنظام التشغيل، وبالانتقال إلى سلسلة Galaxy Z، فإن جميعها التي تم إطلاقها بعد Fold 2 أو Flip 2 مؤهلة لأربع ترقيات لنظام التشغيل.
وكما توفر سامسونج أيضا تحديثات أندرويد لمدة 4 سنوات لطرز سلسلة Galaxy Tab S8 وجميع الأجهزة اللوحية من السلسلة S التي تم إطلاقها بعد Galaxy Tab S8، أجهزة Galaxy اللوحية الأخرى مؤهلة للحصول على تحديثين أو ثلاثة تحديثات لنظام التشغيل.