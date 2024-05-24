صدمة لعشاق سامسونج.. هذه الهواتف لن تتلقى أندرويد 15

أندرويد 15 سيكون بمثابة تحديث رئيسي لهواتف سامسونج العاملة بالسوق، لأنه يعد بمجموعة من الميزات المثيرة للاهتمام والتحسينات الضرورية، ولكن هنا تكمن المشكلة – لن تتمكن العديد من أجهزة Galaxy من تلقي هذه الترقية المرتقبة.

إذا كنت تنتظر ترقية أندرويد 15 على هاتف سامسونج Galaxy الخاص بك، فراجع قائمة التالية أدناه، التي تشمل الأجهزة الغير المؤهلة لتحديث One UI 7 المستند إلى نظام التشغيل القادم من جوجل Android 15.

هواتف سامسونج لن تتلقي نظام أندرويد 15

سلسلة Galaxy S



Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20 FE

الهواتف الأقدم من سلسلسة GalaxyS



سلسلسة Galaxy Z

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 2

الهواتف الأقدم من سلسلسة Galaxy Z

سلسلة Galaxy Tab

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S7 FE

الهواتف الأقدم التي تم إطلاقها قبل 2021

سلسلة Galaxy A

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A13 5G

Galaxy A12

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A03

Galaxy A03s

Galaxy A03 Core

Galaxy A02

Galaxy A01 Core

الهواتف الأقدم التي تم إطلاقها قبل 2021

سلسلة Galaxy M

Galaxy M04

Galaxy M13

Galaxy M13 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23 5G

الهواتف الأقدم التي تم إطلاقها قبل 2022

سلسلة Galaxy F

Galaxy F04

Galaxy F13

Galaxy F23 5G

الهواتف التي تم إطلاقها قبل 2022

وتجدر الإشارة إلى أن طرازات سلسلة سامسونج Galaxy S بعد سلسلة S20 تحصل على 4 سنوات من تحديثات نظام التشغيل، في حين أن أحدث سلسلة Galaxy S24 ترفع المستوى إلى 7 تحديثات لنظام التشغيل، وبالانتقال إلى سلسلة Galaxy Z، فإن جميعها التي تم إطلاقها بعد Fold 2 أو Flip 2 مؤهلة لأربع ترقيات لنظام التشغيل.

وكما توفر سامسونج أيضا تحديثات أندرويد لمدة 4 سنوات لطرز سلسلة Galaxy Tab S8 وجميع الأجهزة اللوحية من السلسلة S التي تم إطلاقها بعد Galaxy Tab S8، أجهزة Galaxy اللوحية الأخرى مؤهلة للحصول على تحديثين أو ثلاثة تحديثات لنظام التشغيل.