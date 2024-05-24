سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24 -5-2024

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24 -5-2024
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة
سعر الدولار اليوم
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.18 جنيه للبيع و 47.05 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 51.17 جنيه للبيع، و 51.02 جنيه للشراء
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 60.47 جنيه للبيع، و 59.87 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 12.58 جنيه للبيع، 12.54 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 153.82 جنيه للبيع، و 153.20 جنيه للشراء.