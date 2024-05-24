سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24 -5-2024

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24 -5-2024



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.18 جنيه للبيع و 47.05 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.17 جنيه للبيع، و 51.02 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.47 جنيه للبيع، و 59.87 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.58 جنيه للبيع، 12.54 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 153.82 جنيه للبيع، و 153.20 جنيه للشراء.