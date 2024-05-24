ماذا لو انسحبت مصر من الوساطة بين إسرائيل وحماس؟.. خبير يوضح

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن التقرير الذي نشرته “سي ان ان” لم يشر إلى حقائق بل إلى أكاذيب في محاولة لإبعاد أو تقليل دور مصر في الوساطة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أشار سابقًا إلى أن الوساطة المصرية ليس بها قيد أو شرط، مؤكدًا أن مصر لا تعد فقط وسيط وإنما هي شريك.



مصر تسير بخطوط واضحة

وأكد “سنجر” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن غزة هي قضية أمن قومي عربي ومصري، متابعًا أن مصر تسير بخطوط واضحة وبارزة أمام العالم ولا تخفي شيئًا تمامًا.



وأشار الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية إلى أن مصر إذا انسحبت من الوساطة بين إسرائيل وحماس ستكون الصدمة الكبرى للاحتلال وللوسيط الأمريكي، مؤكدًا أنه عند استفزاز مصر سيدخلون إلى طريق مسدود.