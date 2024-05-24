محافظ الإسكندرية يوجه بالحفاظ على المكتسبات البيئية والاهتمام بالمتنزهات والحدائق العامة

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بالحفاظ على المكتسبات البيئية والاهتمام بالمتنزهات والحدائق العامة لجعلها متنفسا طبيعياً للجمهور والإبقاء على الهوية البصرية اللائقة والمثالية.



وفي هذا الإطار.. وقع حي أول المنتزه بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الدعاية للقيام برعاية حديقة "مسجد سيدي بشر" من أعمال نظافة وصيانة وحراسة دورية والحفاظ على المظهر المثالي والحضاري للحديقة خاصة لزوار ومصطافي مدينة الإسكندرية وموقع الحديقة المتميز.



وأكد رئيس حي أول المنتزه محمد سحلول، أهمية التعاون المشترك مع المجتمع المدني للحفاظ على هوية الإسكندرية ومعالمها الجميلة والمميزة.



وفي السياق ذاته.. قامت إدارة الحدائق بالحي بأعمال ري الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار بشارع "مصطفى كامل" بنطاق الحي للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.



وحفاظا على المظهر الحضاري للمناطق السياحية، قام حي غرب بتقليم 19 شجرة بشارع "عامود السواري" ومنطقة "الساعة كرموز" وأمام منطقة آثار عامود السواري السياحية.



وواصل حي وسط أعمال قص وتهذيب الأشجار أمام منطقة السجل المدني القديم والإسكان الصناعي وطوسون ورفع المخلفات.