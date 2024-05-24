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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 10 أشخاص في حريق اندلع بمحل فول بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص بحروق بأماكن متفرقة بالجسد إثر إندلاع حريق بمطعم فول وفلافل بمنطقة بئر عمارة دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس يفيد إستقبال كلا من "صابر ت م" 60 سنة مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالفخذين والذراعين بنسبة 45% و"رضا ص ت" 33 سنة مصاب بحروق بالذراعين والساقين بنسبة 30% و"عيسي س" 40 سنة مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بالذراعين والقدمين بنسبة 15% و"محمد م ا" 23 سنة و"اسلام ن ت" 23 سنة و"ياسر ي ص" 25 سنة و"سمير م ا" 31 سنة و"اشرف ب ك" 56 سنة و"محمود ت ح" 23 سنة و"محمد ا ف" 25 سنة مصابين بحروق بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر إندلاع حريق بمطعم فول وفلافل بمنطقة بئر عمارة دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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