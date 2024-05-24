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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية بنسبة 100% ببعض الأحياء

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماع متابعة مشروعات الخطة الإستثمارية بنطاق أحياء ومراكز ومدن ومديريات المحافظة عن العام المالى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م . 
وخلال الإجتماع أكد اللواء أحمد راشد على نجاح أجهزة المحافظة كما جرت العادة خلال السنوات الماضية فى الإلتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة خلال العام المالى.

حيث أنه من المقرر الإنتهاء من كافة المشروعات خلال أيام مشيراً فى هذا الشأن إلى تصدر أحياء الدقى وجنوب الجيزة ومركز ومدينة أوسيم ومدينة الجيزة ومديرية الطرق بالجيزة لصدارة الجهات من حيث تنفيذ المشروعات بعد انتهاءها من نسبة ١٠٠% من المشروعات الواقعة بنطاق كل منها.
وكلف المحافظ نائبه والسكرتير العام للمحافظة بمتابعة تنفيذ الأعمال لضمان إلتزام الشركات بالمواصفات المحددة، و ضرورة الإلتزام بأعلى مستويات الجودة فى تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة وإيداع المخصصات المالية الخاصة بها بحسابات كل جهة لسرعة تنفيذ الأعمال لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة وإسهامها فى نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه المحافظ الحضور بضرورة إتخاذ مايلزم من خطوات لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لزيادة مخصصات مشروعات التنمية والتطوير.
حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ و اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة و رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى ورؤساء المديريات والهيئات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.

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