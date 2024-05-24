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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي اكس تويتر سابقا

وظهر محمد صلاح في الصورة بـ نيو لوك جديد بقصة شعر جديدة أثارت اهتمام جماهيره فى جميع أنحاء العالم خلال الساعات الأخيرة.

محمد صلاح

وفي سياق آخر، من المنتظر أن يعلن حسام حسن رسميا الأسبوع المقبل عن قائمة اللاعبين المنضمين إلى منتخب مصر استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر اقامتهما يومي 6 و10 يونيو.

ويواجه منتخب مصر تحديات كبيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، منها قوة المنافسين وصعوبة المباريات الخارجية، لكن بفضل التخطيط الجيد والاختيارات المدروسة للاعبين، هناك فرص كبيرة لتحقيق النتائج المرجوة والوصول إلى كأس العالم 2026.
 

وتعكس التحضيرات المكثفة والبرامج التدريبية الخاصة الجدية والالتزام بتحقيق أفضل أداء في المباراتين المقبلتين ويأمل المتابعين أن تكلل هذه الجهود بالنجاح وأن يكون المنتخب المصري حاضرًا بقوة في كأس العالم 2026.

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