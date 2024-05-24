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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تستهدف 3 دبابات إسرائيلية شمال شرقي رفح الفلسطينية

ارشيفية
ارشيفية

استهدفت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، اليوم الجمعة، 3 دبابات بقذائف الياسين 105 وعبوات الشواظ شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام استهداف  دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه 4" بقذيفتي "الياسين 105" في شارع العجارمة بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

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فيما أعلنت سرايا القدس عن قصفها بوابل من قذائف الهاون النظامي جنود وآليات الاحتلال المتوغلة بمحيط بوابة صلاح الدين جنوبي مدينة رفح.

وفي وقت سابق؛ أعلنت كتائب القسام تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة، حيث سقط أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت الكتائب في بيان لها؛ "استهدفنا 3 دبابات صهيونية من نوع «ميركافا» بقذائف «الياسين 105».

وأتمت القسام بيانها" قصفنا مقر قيادة للعدو جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام قذائف الياسين دبابات مدينة رفح قطاع غزة

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