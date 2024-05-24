قائد الجيش الأوكراني: قواتنا تخوض قتـ الا عنيفا شرق خاركيف

قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي ، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا في شرق البلاد.

وأضاف قائد الجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي يواجه صعوبة وسط معارك شوارع في فوفتشانسك وقتال عنيف في شرق منطقة خاركيف شرق أوكرانيا.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم ، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 3 صواريخ " أتاكمز" أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية، فوق أراضي جمهورية القرم، وأسقطت مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، وطائرات من دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".