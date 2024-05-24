عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن غزة.. ماكرون يلتقي وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن

صدى البلد

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، اليوم الجمعة، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللجنة الوزارية العربية بشأن غزة في باريس.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم عن اجتماع مرتقب يضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن.

وقالت الوزارة في بيان: “توجه وزير الخارجية سامح شكري، الجمعة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اجتماع وزاري يضم وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات”. دولة الإمارات العربية المتحدة.'

وأضافت أن الزيارة تأتي “في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

كما ستشهد الزيارة “مناقشة الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى إيجاد أفق سياسي جدي لإنهاء الأزمة ودعم تنفيذ حل الدولتين”.

وقبل أشهر استضافت باريس اجتماعات جمعت وسطاء مفاوضات غزة، مصر وقطر والولايات المتحدة، لبحث سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقتلت إسرائيل أكثر من 35800 فلسطيني في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.

اجتماع وزاري إطلاق النار الامارات العربيه المتحده الإمارات العربية الإمارات والأردن الأردن والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

موضوعات متعلقة

كتائب القسام تستهدف 3 دبابات إسرائيلية شمال شرقي رفح الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بعدم ترهيب أو تهديد قضاة الجنائية الدولية

قائد الجيش الأوكراني: قواتنا تخوض قتـ الا عنيفا شرق خاركيف

رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو نتنياهو لإلقاء خطاب أمام أعضاء الكونجرس

بعد منع القنصلية الإسبانية تقديم الخدمات للفلسطينيين.. وزير الخارجية الإسباني يعلق

اليمن.. غارات أمريكية بريطانية تستهدف مديرية الحوك بالحديدة

إسرائيل تمنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين

ضحايا زلزال بابوا غينيا الجديدة يتجاوزون الـ 100 قتيل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

العريس من خارج الوسط الفني.. تفاصيل وموعد حفل زفاف ياسمين رئيس| خاص

هجوم مسلح لحزب العمال الكردستاني ضد قوات تركية في دهوك العراقية

الحنة كانت امبارح.. ياسمين رئيس أحدث عروس في الوسط الفني

نتيجة سنوات النقل 2024 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. اعرف درجاتك

مقتل عراقيين في تركيا وتدخل سريع من سفارة بغداد

النشرة الدينية| معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. 34 بلاء استعاذ منه النبي في دعائه.. حكم زيارة أهل البقيع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة شهية ولذيذة.. طريقة عمل القيمة العراقية

احترس| مضاعفات الإصابة بالوسواس القهري.. ما هي؟

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-