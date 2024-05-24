بشأن غزة.. ماكرون يلتقي وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، اليوم الجمعة، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللجنة الوزارية العربية بشأن غزة في باريس.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم عن اجتماع مرتقب يضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن.

وقالت الوزارة في بيان: “توجه وزير الخارجية سامح شكري، الجمعة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اجتماع وزاري يضم وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات”. دولة الإمارات العربية المتحدة.'

وأضافت أن الزيارة تأتي “في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

كما ستشهد الزيارة “مناقشة الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى إيجاد أفق سياسي جدي لإنهاء الأزمة ودعم تنفيذ حل الدولتين”.

وقبل أشهر استضافت باريس اجتماعات جمعت وسطاء مفاوضات غزة، مصر وقطر والولايات المتحدة، لبحث سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقتلت إسرائيل أكثر من 35800 فلسطيني في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.