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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بعدم ترهيب أو تهديد قضاة الجنائية الدولية

مسؤول السياسة الخارجية
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

طالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، من إسرائيل عدم "ترهيب أو تهديد" قضاة الجنائية الدولية.

ويبت قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، في طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر لـ "إسرائيل" بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية.

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ووفق وسائل إعلام؛ فقد طلب محامو جنوب إفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات "الإسرائيلية" على المدينة الواقعة في جنوب غزة يجب أن تتوقف لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.


جدير بالذكر أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي، ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

مسؤول السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل قضاة الجنائية الدولية

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