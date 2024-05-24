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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ برنامج التوعية الشامل لتفعيل مبادرات إعادة التدوير بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن اعمال الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة مستمرة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بانشطة ادارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية والذي يستهدف إيضاح دور اجهزه الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبه، كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي واشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة. 


واوضح "مختار" ان خطة البرنامج يتم تنفيذها لمدة ثلاث شهور ونصف بمراكز ومدن واحياء المنصورة وبلقاس ونبروه ودكرنس والمطرية واجا والسنبلاوين كمرحلة اولي، كما سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنفيذه  بالمدارس ومع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والرياضة.


واوضح محمد حمص مدير الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة انه تم تنفيذ ندوة التوعية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمشاركة رئيس مركز ومدينة السنبلاوين واستهدفت الندوة أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والتي ضمن انشطتها الجمع والنقل والحفاظ على البيئة وايضا العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بمركز ومدينة السنبلاوين والوحدات المحلية التابعة حيث تضمنت الندوة  تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وايضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وايضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وانشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة من نقل كافة المقالب التاريخيه وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وانشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة.


شارك في اعمال الندوه الدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وابراهيم عز الدين  مسئول الشكاوى بادارة التواصل المجتمعي وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة .

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الإدارة المتكاملة للمخلفات التغيرات المناخية الدكتورة مي سمير المتكاملة للمخلفات الصلبة بنطاق المحافظة شكاوى المواطنين ظاهرة الاحتباس الحراري محافظة الدقهلية مديرية التربية والتعليم منظومة المخلفات الصلبة

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