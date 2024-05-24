3706 طلاب يتقدمون لامتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري بالبحر الأحمر

اكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر اليوم، في تصريحات صحفيه، ان المديرية قد أنهت كافة التجهيزات اللازمة لعقد امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنيه للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بكافة انواعها ( الصناعى _ التجاري _ الفندقى _ الزراعي) والمقرر انعقادها إعتباراً من صباح السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥.

واوضح منير، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحانات ٣٧٠٦ طالب وطالبة حسب التخصص الاتيه.

بمعدل ٢٣٧٦ طالب للتعليم الصناعي

٩٥١ طالب للتعليم التجاري

٢٤٢ طالب للتعليم الفندقي

١٤٧ طالب للتعليم الزراعي

واضاف وكيل الوزارة، أن المديرية قامت بتجهيزالإستراحات وتزويدها بكافة وسائل المعيشة اللازمة وإعدادها إعداداً جيداً، بما يليق بالمعلم وتوفير كافة الإمكانيات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية وغيرها من التجهيزات بالإضافة إلى الخدمات المعاونة بكل إستراحة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم اللازمة.

وأشار وكيل الوزارة الي ان عدد اللجان بالمحافظة ١٨ لجنة مقسمة كالآتي:

إدارة غارب التعليمية عدد ٤ لجنة

إدارة الغردقة التعليمية عدد ٥ لجنة

إدارة سفاجا التعليمية عدد ٣ لجنة

إدارة القصير التعليمية عدد ٣ لجنة

إدارة مرسي علم التعليمية عدد ١ لجنة

إدارة الشلاتين التعليمية عدد ١ لجنة

إدارة حلايب التعليمية عدد ١ لجنة

بعدد ٢ مركز توزيع (الغردقة _الشلاتين )كما يوجد مركز فرعي بمرسي علم.

وعلي صعيد آخر فقد أكد السيد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية لرصد وسرعة حل أى مشكلات تحدث أولا بأول.

كما شدد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان وعدم دخول أى طالب او ملاحظ بهاتف محمول اللجنة نهائياً وتحقيق التباعد والمسافات البينية الآمنة بينهم وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية.

وفي سياق متصل فقد شدد وكيل التعليم على تفعيل توجيهات الدكتور رضا حجازي والتعليم والتعليم الفني، وذلك بتضافر كافة الجهود لتوفير الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة البحر الأحمر.

فيما قدم وكيل الوزارة رسالة طمئنة للسادة أولياء الأمور والطلاب مفادها ان ابناءكم نصب أعيننا ونعمل جاهدين لمصلحتهم وهم مستقبل مصر الواعد.