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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية بختام الأسبوع.. الدولار يرتفع 30 قرشا واليورو يسجل 51.25 جنيه

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية بنهاية تعاملات الأسبوع، وسجل الدولار الأمريكي 47.20 جنيه مرتفعا من 46.90 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 30 قرش.

ويستعرض "صدى البلد" في السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الجمعة 24 مايو 2024، وفقا لآخر من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي مقارنة بتعاملات بداية الأسبوع .

 

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع،  مقابل 46.90  جنيه للبيع سعر الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع 30 قرش.

وسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو 50.92 جنيه للشراء و 51.25 جنيه للبيع مقارنة 52.01 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بارتفاع 24 قرش.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 59.84 جنيه للشراء و 60.16 جنيه للبيع، بارتفاع 55 قرش

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم  51.43 جنيه للشراء 51.71 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

 

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار الأمريكي الجمعة نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم  نحو 50.89 جنيه للشراء و 51.06 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 59.72 جنيه للشراء و 59.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 51.45 جنيه للشراء 51.63 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم 

بلغ  سعر الدولار الأمريكي  نحو 47.05 جنيه للشراء 47.18 جنيه للبيع مقابل 46.92 جنيه للبيع بزيادة  26 قرش .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم عند 51.02 جنيه للشراء و 51.17 جنيه للبيع .

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 59.87 جنيه للشراء و 60.04 جنيه للبيع بارتفاع 44 قرش.

استقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 51.49 جنيه للشراء 51.65 جنيه للبيع.

 

  تثبيت سعر الفائدة

وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه أمس الخميس  تثبيت سعر الفائدة علي سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب وذلك للقضاء علي السوق الموازية وتوحيد سعر العملات الأجنبية فضلا عن كبح موجات التضخم.

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