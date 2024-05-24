عايره بعدم الإنجاب.. الحكم على شاب الثلاثاء المقبل بعد إحالة أوراقه للمفتي

تصدر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، الثلاثاء 28 مايو 2024، الحكم على شاب، بعد إحالته لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى معاقبته بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتله جاره بعد معايرته بعدم الإنجاب بمركز ديرب نجم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى، وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 8552 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 3085 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "مستور. م. ا" 37 عاما، مقيم بقرية بهنيا بمركز ديرب نجم، صاحب ورشة ميكانيكا سيارات، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجنى عليه "حمادة.ف" بطلق نارى بسبب خلافات جيرة ومعايرة المجنى عليه للمتهم بعدم الإنجاب.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك على إثر خلاف سابق بسبب الجيرة، وتنفيذا لمشروعه الإجرامى وما أن انعقدت عليه عزائمه أعد لذلك الغرض سلاح نارى (بندقية خرطوش) وكمن له بمحل الواقعة متربصا به، وما أن ظفر به وواتته الفرصة لتنفيذ مأربه حتى أطلق صوبه عيارا ناريا قاصدا قتله، وأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التى أودت بحياته.