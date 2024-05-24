بعد إحالته للمفتي لإعدامه.. الحكم على عاطل الحوامدية.. الثلاثاء

تصدر محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء 28 مايو 2024، الحكم على عاطل لاتهامه بقتل عامل بسلاح أبيض "مطواه" بسبب خلافات سابقة بينهما، بعد إحالته لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزى.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "كريم . ح" 23 سنة، عاطل، قتل المجنى عليه "حسين . ح" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلافات سابقة بينهما ، مستخدما سلاح أبيض مطواه سدد له طعنة استقرت بظهره وأودت بحياته في الحال.

وقالت والدة المجنى عليه، أنه تناهى إلى سمعها، قيام المتهم، بقتل نجلها "حسين . ح" بمطواه، وأضافت بوجود خلافات سابقة بين المتهم ونجلها المجنى عليه، وان المتهم قاصدا عمدا قتله.