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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بـ بطارية ضخمة .. أفضل موبايل فيفو للشباب بسعر معقول

هاتف فيفو Vivo Y36
هاتف فيفو Vivo Y36

أطلقت شركة فيفو مؤخرًا هاتف Vivo Y36 الذي يتميز بتقديم عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها كاميرا فائقة الدقة ومعالج قوي وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، وإلى جانب ذلك يوفر الهاتف سعرا مناسبا جدًا للشباب.  

 

مواصفات هاتف فيفو Vivo Y36 

وجاء هاتف فيفو Vivo Y36 بتصميم شبابي أنيق، مع شاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، بجودة عرض +HD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومعدل سطوع 1300 شمعة. 

 

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y36 بإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية يضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED، بينما تحتوي الواجهة الأمامية من الهاتف على كاميرا مميزة بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y36 بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 6020، من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية ويقترن بـ 6 و 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x، و 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.2. 

 

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y36 على بطارية ضخمة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50% في غضون 22 دقيقة فقط، مع نظام التشغيل Android.

 

سعر هاتف فيفو Vivo Y36 

ويتوفر الهاتف  في السوق المصري بسعر يبدأ من 8 آلاف و 590 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

 

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