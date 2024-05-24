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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم صحي مجاني في نادي المهندسين بالإسكندرية

شهد نادي المهندسين بالإسكندرية اليوم الجمعة، اقبال على اليوم الصحي المجاني للمهندسين وأسرهم تحت رعاية الدكتور محمد هشام سعودي وكيل أول نقابة المهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ومن خلال لجنة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور محمد صلاح.

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 تفقد  الدكتور محمد صلاح رئيس لجنة الرعاية الصحية سير اليوم الصحي وأستمع للمهندسين وآرائهم حول الخدمات الصحية المقدمة والاقتراحات في الفترة القادمة.

وأضاف أن اليوم الصحي من أكثر الفعاليات التي يفضلها المهندسين لذلك يتم تكرارها بصفة مستمرة بناءً على رغبة المهندسين وأسرهم وتنوع التخصصات الطبية، وأننا حريصين دائما علي تلبية طلبات  المهندسين لذلك ادخال فكرة المستشفي المنزلي هي من أهم الخطوات التي يحتاجها السادة المهندسين لتوفير عليهم الوقت والجهد الذي يبذله المهندس للذهاب الي المستشفيات،

وأضاف أن لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تقديم خدمات طبية متنوعة للمهندسين وأسرهم وعقد برتوكولات مختلفة لتوفير خدمات طبية مميزة للأعضاء.


كما صرح " صلاح" بقرب الإنتهاء من إقامة عيادة المهندسين بصفة دائمة بنادي المهندسين بالتعاون مع أكبر المستشفيات بالإسكندرية

يأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها نقابة المهندسين بالإسكندرية لأعضائها بصفة مستمرة لخدمة المهندس وأسرته.

شمل اليوم عيادة الباطنة ، رسم القلب والايكو ، ضغط وسكر.

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