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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لعدم الجاهزية.. وكيل تعليم الوادي الجديد يحيل مسئول استراحات الخارجة للتحقيق

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر في آداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.


و أحال وكيل تعليم الوادي الجديد، مسئول استراحات الخارجة ومسئول أمن إحدى الإستراحات للتحقيق العاجل.

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تلاحظ الإهمال والتقصير فى العمل وعدم الإلتزام بمهامهم المكلفين بها وذلك خلال جولة فجائية مساء الخميس، للوقوف على جاهزية الإستراحات لضيافة المكلفين بأعمال امتحانات دبلوم المدارس الفنية من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وجميع المعنيين يرافقه مدير عام الشؤون المالية والإدارية وإدارة أمن المديرية.

وأصدر توجيهات مشددة بالإنتهاء من تجهيزات جميع الإستراحات بكافة المستلزمات اللازمة وتوفير كافة الاحتياجات لضمان إقامة لائقة بمكانة المعلم وجميع المكلفين بالعمل طوال فترة الامتحانات.


وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، أننا جميعا نسعى لتطوير العمل الآداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية ولن نتهاون مع المقصرين وكل التقدير والتكريم للمتميزين. 

اعمال امتحانات استراحات احتياجات الامتحانات الإهمال والتقصير التكريم التقدير الاستراحات دبلوم المدارس رؤساء اللجان والمراقبين

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