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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

صديق الميزانية.. أحدث موبايل سامسونج في السوق للفئة المتوسطة

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A25

يتميز هاتف Galaxy A25 من شركة سامسونج بأنه واحد من أفضل وأرخص هواتف الفئة المتوسطة التي تم إطلاقها حديثًا من الشركة، حيث يضم كاميرا دقة 50 ميجابيكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير، مع سعر مناسب للفئة المتوسطة والشباب.      

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A25 

 ويضم شاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1080×2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.


ويتمتع بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل. 

 

ويحتوي على بطارية عملاقة بسعة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، مع نظام التشغيل أندرويد 14.

 

ويعمل بمعالج من نوع Exynos 1280 من إنتاج شركة سامسونج، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة. 

 

ويتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر من 9 آلاف و122 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

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