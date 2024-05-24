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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تراجع كبير في الأسعار| ماذا يحدث بسوق الأجهزة الكهربائية؟

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

يهتم العديد بمعرفة قائمة أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2024، جراء الإقبال في عمليات الشراء، لأغراض متعددة، ما بين تغيير جهاز كهربائي، أو شراء أجهزة كهربائية لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، لتتزايد عمليات البحث عن أسعار الأجهزة الكهربائية 2024 في مصر، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، مساء أمس الخميس.

الأجهزة الكهربائية 

أسعار الأجهزة الكهربائية

"انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الأيام المقبلة" بهذه الكلمات زف أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، خبرا سارا للمواطنين، موضحًا أن قائمة أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2024 ستنخفض بنحو 30% في شهر يونيو المقبل.

انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية 2024

وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، حديثه لـ برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي"، ليكشف تفاصيل انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2024، قائلًا: "خلال الأيام الماضية حدث انخفاض في أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2024 بمتوسط 15%، مؤكدًا أن أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر ستنخفض بنحو من 5 إلى 10% وقت حدوث دورة رأس المال في شهر يونيو المقبل، ليصل إجمالي التخفيضات على الأجهزة الكهربائية لنحو 30%.

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انخفاض أسعار الثلاجات

هل انخفضت أسعار الثلاجات في مصر؟، أجاب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، قائلًا: "الثلاجات انخفضت"، بالإضافة إلى أن قائمة التخفيضات بأسعار الأجهزة الكهرائية شملت "أسعار الشاشات وأسعار الغسالات وأسعار الديب فريزر".

الأجهزة الكهربائية 

وعن حجم تخفيضات أسعار الثلاجات والغسالات في قائمة أسعار الأجهزة الكهربائية، قال: "فيه مصنع بينزل 15% وآخر بينزل 10%".

تخفيضات الأجهزة الكهربائية

واختتم حديثه عن تخفيضات الأجهزة الكهربائية 2024، قائلًا: "بخصوص فروق الأسعار في قائمة الأجهزة الكهربائية، في بعض الشركات بتدي بعض السلاسل والشركات الكبيرة تخفيض معين مش للسوق كله وهذا يخالف نص القانون".

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