امتحانات الثانوية العامة اقتربت.. اعرف وصية الشافعي لتحصيل العلم بـ6 أمور

لا شك أن امتحانات الثانوية العامة اقتربت حيث صارت على مسافة أيام قليلة، ولأنها أحد أكثر الأمور التي تؤرق البيوت المصرية، ومن ثم جاءت الحاجة لوصية الإمام الشافعي- رضي الله تعالى عنه- لتحصيل العلم.

وقال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- من أئمة الأعلام المصريين الذين ساهموا في رسم المنهج العلمي .

لن تنال العلم إلا بستة

وأوضح " جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من الأئمة الأعلام المصريين الذين ماتوا بمصر [توفي 205هـ] وساهموا في رسم المنهج العلمي وتأكيده كان الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- .

وتابع: وهو الذي كان يقول: ( أَخي لَن تَنالَ العِلمَ إِلّا بِسِتَّةٍ .. سَأُنبيكَ عَن تَفصيلِها بِبَيانِ، ذَكاءٌ وَحِرصٌ وَاِجتِهادٌ وَبُلغَةٌ .. وَصُحبَةُ أُستاذٍ وَطولُ زَمانِ)، وهو الذي وضع أصول الفقه؛ وأصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا.

واستطرد: وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، وهي الثلاثة الأركان التي تكون أي منهج علمي لدراسة أي علم كان : "معرفة المصادر، وطرق البحث بما تشتمل على أدوات وسياقات، وشروط الباحث".

وأضاف أن المنهج العلمي بهذه النظرة كانت له مجالات مختلفة، فهناك مجال العلوم العقلية، وهناك مجال العلوم الحسية التجريبية، وهناك مجال العلوم النقلية، وهناك مجال العلوم الشرعية، لكن الأمر يوصف بأنه علم عندما تحدد مصادره وطرق بحثه، وشروط باحثه.

وأشار إلى أنه من خلال شروط الباحث نجد بيانا للعلوم المساعدة التي ينبغي أن يدركها ذلك الباحث لتصب في علمه الأصيل، وتخصصه الدقيق، منوهًا بأن كتاب الرسالة للإمام الشافعي جاء فتحا جديدا في هذا المضمار.

وواصل وتلخيصا للعمليات العقلية التي كان يتناقلها الطلبة عن أساتذتهم بصورة عفوية وملكات تجريبية من المعاشرة وطول العشرة والمجاورة، ولكن الإمام الشافعي نجح في تقعيدها وصياغتها بصورة قابلة للتعلم وللتراكم المعرفي، وللزيادة فيه، والانطلاق به.

وأفاد بأنه تعد عملية صياغة العمليات العقلية من أهم عمليات حفظ المجهود البشري المجهول في العلوم؛ لأن يحول الفكر والملكة إلى صياغات علمية دقيقة قابلة للنقل والتدريس والمناقشة والزيادة والتطوير.

وبين أن مصر تميزت بوجود العلماء فيها منذ الفتح الإسلامي وإلى يومنا هذا، والعلماء المصريون كانوا حريصين دائما على العلم ومنهجه الدقيق ، فكان من كبار علماء الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص، الذي عاش ومات في مصر، وتميز بدقة روايته للحديث النبوي الشريف.

ولفت إلى أنه كان عبد الله من العابدين الأتقياء، من أهل القرن الأول الهجري، والربط بين العلم والتقوى نجده في قوله تعالى : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ الآية 282 من سورة البقرة .

العلم ليس معلومات فحسب

ونبه إلى أن العلم ليس مجموعة من المعلومات فحسب، بل هو أيضا تقوى، وخوف من الله، ونية صادقة لنفع النفس، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول : «ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية».

ونوه بأنه كلام يفتح آفاق البحث العلمي إلى أقصى الحدود بحيث لا يكون هناك قيد عليه، وفي نفس الوقت يضع الضوابط الأخلاقية على استعمال النتائج التي توصلنا إليها من هذا البحث العلمي، بحيث أن يكون نافعا للخلق، معمرا للكون.

وأكمل : ثم رأينا في القرن التاسع الهجري أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852 هـ، والذي كان آية غريبة في الحفظ، وفي الوصل بين المعلومات، وفي استنباط المعاني، والتحرير والتحقيق؛ بحيث استحق أن يسمى أميرا للمؤمنين في علم الحديث.

وذكر أنه ألف كتابه الماتع [فتح الباري في شرح صحيح البخاري] وقدم له بمقدمة طالت منه حتى بلغت مجلدين فسماها [هدي الساري] ناقش فيها منهجه في التأليف، وعوائق هذا المنهج ومشكلاته، والحلول المقترحة التي قدمها، والإشكالات التي اكتنفت صحيح البخاري مع الإجابة عليها، وغير ذلك من تطبيق واع للمنهج العلمي الذي تركه الأسلاف.

وأوضح أن ظاهرة الإمام ابن حجر العسقلاني كشفت عن أهمية دور الأستاذ في بناء التلميذ، وعن دور المكتبات في شيوع العلم، وعند دور الاهتمام بالعملية التعليمية بأركانها جميعا في الوصول إلى الرصانة، فلقد درس اللغة على الفيروزآبادي صاحب [القاموس المحيط والقابوس الوسيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط].

وأشار إلى أنه قد بلغ القاموس المحيط من الدقة والاستيعاب إلى الحد الذي أصبح معه هذا الاسم دالا على أي معجم في لغتنا المعاصرة؛ فإن القاموس في أصل اللغة هو وسط البحر، وتتلمذ ابن حجر أيضا على الإمام ولي الدين عبد الرحيم العراقي، إمام أهل الحديث [توفي بمصر سنة 806 هـ]. وغيرهم كثير ذكرهم في كتابه [معجم السفر] الذي يؤكد على أهمية البعثات العلمية وعلى الرحلة في طلب العلم.

وأضاف أن الملاحظ في سير هؤلاء العلماء أن المرأة كانت موجودة في حياتهم العلمية كأستاذة ذات وجود ملحوظ، فالإمام الشافعي تذكره السيدة نفيسة، فتقول : كان رجل يحسن الوضوء. وهي إشارة إلى ربط العلم بالتقوى كما قدمنا، والإمام ابن حجر نجد في أشياخه أكثر من خمسين امرأة قد درس عليها.

وواصل : ونجد في القرن الثالث عشر الإمام حسن العطار شيخ الأزهر، وهو الذي أوصى رفاعة رافع الطهطاوي أن يصف له كل شيء يراه في فرنسا حتى يكتشف منه ما الذي ينقص الشرق، وكيف وصل هؤلاء كما رآهم بعينيه في الحملة الفرنسية، إلى هذه الدقة العلمية والقوة العسكرية، وأرسل إليه رفاعة الطهطاوي رسائل يصف له فيها آداب المائدة، وأحوال الشارع، والعلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة، وكل ما خطر في باله له أن يصفه لشيخه.

وبين أنه قد شكل الشيخ حسن العطار حوزة علمية بالأزهر جمع فيها نجباء طلبته، وأخذ يدرس لهم الرؤية الكلية مربوطة بالأحكام الجزئية وهي طريقة لم تكن معروفة في هذا العصر، ومن هؤلاء الطلبة كان أشياخ الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية، الذي كان يدرس بمنزله [الشفا] لابن سينا في طبعته بالعجم في أكثر من عشرين مجلدا، وكان يدرس أيضا [الأوراق] للقطب الشيرازي لكبار علماء الأزهر.

وأضاف : وكان الشيخ بخيت آية من آيات العلم، لم ينفصل عن واقعه ولا عن عصره وتولى الإفتاء من سنة 1914 : 1920 ميلادية، ثم بعد ذلك شارك في وضع دستور 1923ميلادية. فرحم الله الجميع، وألحقنا بهم على الإيمان.

دعاء المذاكرة

1. اللهم بحق قولك (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ)، وبحق (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)، وبحق (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)، وبحق (فَفَهَّمناها سُلَيمانَ وَكُلًّا آتَينا حُكمًا وَعِلمًا).

2. ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

3. اللهمّ أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك: «الرَّحْمَـنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ».

4. « سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى.

5. « وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ » الآية 77 من سورة القصص.

6. « وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذْكُر رّبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.

7. « قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.

8. اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَعَلَّمناهُ مِن لَدُنّا عِلمًا)، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك.

9. اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ)، اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.

10. اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.