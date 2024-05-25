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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير عزمي: التوفيق غاب عن الزمالك أمام فيوتشر.. ومباراة الاتحاد صعبة

صدى البلد

أكد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، غياب التوفيق عن الفريق الأبيض أمام فيوتشر بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال أمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب غلق صفحة مباراة فيوتشر والتركيز أمام الاتحاد لحصد الثلاث نقاط من أجل تحسين وضعية الفريق في جدول الدوري حتى لا نضيع نقاط أكثر من ذلك".

وأضاف: "مباراة الاتحاد السكندري المقبلة صعبة للغاية ويجب التركيز بشدة من أجل الفوز، وعلى الجهاز الفني أن ينبه على اللاعبين بغلق صفحة الاحتفالات بالكونفدرالية حتى لا نهدر نقاطا جديدة في بطولة الدوري".

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