إلهام وجدي تكشف عن كواليس دورها في مسلسل «كشف مستعجل»

كشفت الفنانة إلهام وجدي، لأول مرة عن كواليس دورها في مسلسل «كشف مستعجل»، بطولة مصطفى خاطر، والذي تم عرضه ضمن موسم رمضان 2023.

وأشارت إلهام وجدي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلة: «أنا كنت قلقانة جدًا لأن معايا توتا وخاطر وتوتا عندهم جمهور مسرح مصر، ومعندناش كوميديانات ستات كتار يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة، مثلاً الفنانة هنا الزاهد والفنانة ياسمين عبد العزيز».

ايجار قديم

وأضافت إلهام وجدي، قائلة: «كنت خايفة جدًا لأنه تاني دور بعد مسلسل ايجار قديم، وعايزة اتأكد أن خطواتي قوية، وكنت بعد كل مشهد أقول لهم: أنتم متأكدين أن دمي مش تقيل؟، أول ما كان المخرج يقول أكشن خاطر وتوتا يبدأو ضحك ويقولوا كلام مش موجود أصلاً، وأنا مش عارفة هدخل امتى؟، وبيتواصلوا مع بعض بسرعة كأنهم واقفين على مسرح، الدور ده كنت مرعوبة منه».

وأوضحت إلهام وجدي، أن بعد دورها في مسلسل «كشف مستعجل»، وحتى الآن يستوقفها الجمهور في الشارع ويسألها :«هو أنتي ضربتي الناس في الشارع بجد؟، وأقول لهم، أيوه.. بس أنا مش كدة في الحقيقة وكنت بضربهم وأقول لهم أنا أسفة».