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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

40 درجة.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأحد والاثنين

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الموجة الحارة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي متوقع تكرارها الأسبوع المقبل.
وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الحرارة تستمر في الانخفاض يومي الجمعة والسبت، على أن تعاود الارتفاع مرة اخرى يوم الأحد والإثنين المقبلين، وتصل الى 40 درجة مئوية، ثم تنخفض مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.


وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن تفاصيل حالة الطقس اعتبارًا من غد السبت وحتى الخميس المقبل، ممتوقع أن تكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وعلى شمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة أيضا على جنوب الصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو معتدل على كافة الأنحاء.

فيما قالت الأرصاد الجوية إن الرياح تنشط على كافة الأنحاء؛ حيث تعطي شعورًا أفضل بحالة الطقس، مشيرة إلى استقرار حركة للملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من متر إلى 1,75.


 

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