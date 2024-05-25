كملهم دستة جاتوه.. رسالة عاجلة من عمرو أديب لـ الأهلي قبل نهائي أفريقيا

تمنى الإعلامي عمرو أديب، فوز النادي الأهلي في مباراة الغد أمام نادي الترجي التونسي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن لاعبي النادي الأهلي لديهم فرصة حقيقية بتحقيق البطولة واسعاد ملايين الجماهير في مصر.



ووجه الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، رسالة للنادي الأهلي ولاعبي المارد الأحمر، قائلا:"كملهم دستة جاتوه يا أهلي، بكرة مصر والعالم العربي ورا الأهلي نادي القرن في نهائي دوري ابطال افريقيا، ونسبة الفوز 95% على الأقل".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن النادي الأهلي يمتلك لاعبين قادرين على تحقيق هذه البطولة، وأرى أن حظوظ النادي الأهلي في تحقيق البطولة كبيرة للغاية وتصل إلى 95%.



