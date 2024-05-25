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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليلة الحلم.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير للاعبين والجماهير قبل نهائي إفريقيا

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير نصائح هامة للاعبين والجماهير ليلة مواجهة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا عبر برنامجة المذاع ملعب اون تايم.

وقال شوبير:"دخلنا في الجد احنا في ليلة الحلم والجمهور اللاعب رقم 1".

 وأكد علي اللاعبين" اوعوا تفتكروا انكم رايحين حفلة".

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اليوم الجمعة، جولة تفقدية موسعة داخل استاد القاهرة الدولى فى ضوء الاستعداد لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا المرتقبة بين فريقى الأهلى المصرى والترجي التونسى والمقرر لها اليوم السبت.

اطمأن الوزير على كافة الاستعدادات داخل هيئة استاد القاهرة الدولى بدايةً من الأماكن الخارجية للاستاد مروراً ببوابات دخول الجماهير وصولاً إلى أماكنهم بالمدرجات.

أكد الدكتور أشرف صبحى على جاهزية استاد القاهرة لمباراة الغد، واستقبال آلاف الجماهير المصرية التى ستحرص على مؤازرة النادى الأهلى من قلب استاد القاهرة الدولى، مشيراً إلى أن حميع المسئولين عن تنظيم المباراة سيكونوا على الموعد للخروج بالمباراة فى أفضل صورة.

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