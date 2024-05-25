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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقطات من مران الترجي قبل مواجهه الأهلي

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الترجي اليوم إستعداداً لمواجهة الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:" الترجى يختتم تدريباته إستعداداً لمواجهة الأهلي".

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، ضمن الاستعدادات لمباراة الترجي التونسي غدًا في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

بدأ اللاعبون مران اليوم بقراءة سورة الفاتحة، وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد اجتماع مع اللاعبين للحديث عن بعض النقاط الفنية. 

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين، وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون، وشهدت تركيزًا وحماسًا من الجميع. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثامنة مساء السبت على استاد القاهرة.

 

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