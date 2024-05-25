الاتنين أخطأوا.. ناقد رياضى يهاجم الشناوي وكهربا .. ما القصة؟

انتقد الناقد الرياضي خالد طلعت تصريحات كهربا والشناوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد طلعت:"انا شايف ان كهربا والشناوي الاتنين أخطأوا في تصريحاتهم خصوصا في التوقيت ده ، وباقي 24 ساعة على أهم ماتش في الموسم للأهلي ، وبالتالي اللاعيبة محتاجه تركز ومش محتاجة تشتيت ، وكمان ده وقت التكاتف والالتفاف من الكل ، والمفروض الأهلي ولاعيبته محتاجين مساندة الجميع الجماهير والاعلام والصحافة ، وحتى جماهير الفريق المنافس الزمالك ، وده مش وقت مشاكل ولا خلافات ولا قصف جبهات سواء للزمالك او للصحفيين

كهربا رده كان ممكن يكون أفضل من كده وخصوصا ان كهربا مشكلته كانت تقريبا شخصية مع رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ومع مجلس الزمالك السابق ، انما النادي نفسه وجماهيره المفروض ان ليهم فضل عليه سواء في شهرة او فلوس وعملوا اسم لكهربا ، كان ممكن يكون رده بكل هدوء ان فوز الزمالك بالكونفيدرالية اكيد حافز لينا عشان الفرق المصرية تسيطر على البطولتين ونتقابل في السوبر وتكون الريادة في افريقيا للكرة المصرية

وأضاف الناقد الرياضي خالد طلعت: الشناوي نفس القصة كان ممكن يقول احنا معندناش مشاكل في الأهلي ولو انت قريت الكلام ده فالكلام ده مش مظبوط وخلاص على كده ، بدون التهكم والسخرية والقاء الاتهامات على الصحافة المصرية والصحفيين المصريين

واختتم : لاعيبة الاهلي محتاجين يتعلموا أكتر ازاي ردودهم تكون بهدوء وفيها دبلوماسية بدون اثارة ازمات او مشاكل ومن غير ما يزعلوا حد ، لكن واضح ان ابتعاد الشناوي وكهربا عن التشكيلة الأساسية للأهلي في الفترة الأخيرة أثر عليهم نفسيا وخلاهم متعصبين وبالتالي ردوا بالشكل الغريب ده"