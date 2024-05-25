ريهام عبد الحكيم تتألق بحفل منوعات من الزمن الجميل .. صور

قدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا ضخما خلال الساعات الماضية ، بدار الأوبرا المصرية ، حمل أسم منوعات من الزمن الجميل ، بمشاركة عدد من الفنانين الشباب .

الحفل أحياه بمشاركة ريهام عبد الحكيم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وقدمت خلال الحفل الفنانة ريهام عبد الحكيم عدد من الاغاني المميزة ، ومنها ميدلي بليغ حمدي، مستنياك، تمر حنة، نسم علينا الهوى، كان ياما كان، خاتم سليمان، سهر الليالي، للصبر حدود، جاي على بالي أما براوة وفيها حاجة حلوة.

كما تألق نجوم الأوبرا للموسيقى العربية حسام حسني، وأجفان، ومؤمن خليل فى أداء كافة المقامات الطربية والتي شملت عددًا من الأعمال المميزة كان منها الناس المغرمين، سلامات يا حبايب، عايز جواباتك، بكره يا حبيبي، فاتت جنبنا، كما عزفت الفرقة موسيقي من غير ليه.

بلغت أسعار حفل ريهانم عبد الحكيم اسعار التذاكر ما بين 200 ، 350 ، 600 جنية مصري .