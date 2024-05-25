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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستولتنبرج: لا نعرف متى ستصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي

أرشيفية
أرشيفية

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج بأن دول الحلف ليس لديها حتى الآن تحديد للموعد الذي ستتمكن فيه أوكرانيا من الانضمام إلى الكتلة العسكرية.

وقال في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست" البريطانية: "لا أستطيع أن أقول بالضبط متى ستصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي، لكننا نساعد أوكرانيا على الوصول إلى وضع تتم فيه تهيئة الظروف (الضرورية) لذلك".

 ووفقا له، يجب على أوكرانيا أن تفي بالمعايير الفنية لحلف "الناتو" وأن تزيد من "توافقها التشغيلي" مع الحلف. 

بالإضافة إلى ذلك، أكد ستولتنبرج أن قبول أوكرانيا في "الناتو" سيتطلب إرادة سياسية لقيادة الدول الأعضاء في المنظمة، وفي رأيه أن زعماء دول الحلف قد يوافقون "في مرحلة ما" على انضمام أوكرانيا.

واعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قائلا: "عندما تتخذ مثل هذه القرارات في حلف شمال الأطلسي، فإنك تحتاج إلى موافقة لا أغلبية الدول، بل كل الدول. والآن ليس لدينا مثل هذا الإجماع".

في سبتمبر 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بشكل سريع. واعتمد "الناتو" البيان الختامي لقمة فيلنيوس في 11 يوليو 2023، والذي أعرب فيه عن ثقته في أن مستقبل البلاد يكمن في الحلف.

وجاء في الوثيقة أنه يمكن إرسال دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" عندما يتوصل الحلفاء إلى اتفاق ويتم استيفاء الشروط [التي وضعها الغرب لكييف].

ولم يتم الإعلان عن التوقيت المحتمل لقبول كييف. وقد أكد الحلف مرارا أن الانضمام إلى "الناتو" أمر مستحيل في ظل وجود أوكرانيا في حالة صراع.

 

الناتو أوكرانيا

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