تسلا تخفض إنتاج السيارات الكهربائية من طراز Y بمصنعها في شنغهاي

خفضت شركة تسلا Tesla إنتاج سيارتها الكهربائية الأكثر مبيعاً من طراز Y بنسبة مئوية مكونة من رقمين في مصنعها في شنغهاي منذ مارس، وفقاً لبيانات الصناعة وما قاله مصدر لوكالة رويترز.

وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة ضعف الطلب على الطراز القديم لشركة صناعة السيارات الأميركية في الصين، ثاني أكبر سوق لها حيث تباع غالبية السيارات المنتجة في مصنع شنغهاي وحيث اندلعت حرب أسعار وحشية بين صانعي السيارات الكهربائية وسط تباطؤ اقتصادي.

وقال المصدر، لوكالة رويترز، إن مصنع شنغهاي، وهو أكبر مركز تصنيع لشركة Tesla على مستوى العالم، خطط لخفض إنتاج الطراز Y بنسبة 20% على الأقل خلال الفترة من مارس/ آذار إلى يونيو.

وأظهرت بيانات من الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) أن إنتاج الطراز Y في الصين بلغ 49498 وحدة في مارس و36610 في أبريل، بانخفاض 17.7% و33% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

اقرأ أيضاً: شركة تسلا تلغي خططها لإنتاج سيارة كهربائية جديدة منخفضة التكلفة.. واللوم يقع على إيلون ماسك!

وفي المجمل، أنتجت Tesla عدد 287359 وحدة من سيارات الطرازين Y و3 في الصين خلال الأشهر الأربعة الأولى، بانخفاض 5% عن نفس الفترة من عام 2023، مع ارتفاع إنتاج الطراز 3 بنسبة 10%، حسبما أظهرت بيانات CAAM.

وليس من الواضح ما إذا كان سيتم تمديد خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من هذا العام أو إلى الطراز 3، وما إذا كانت مصانع Tesla في الولايات المتحدة وألمانيا تبنت أيضاً تخفيضات مماثلة في الإنتاج.

تخلت شركة Tesla عن هدفها بتسليم 20 مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030 في أحدث تقرير لها عن التأثير ، وهي علامة أخرى على أن الشركة تبتعد عن السيارات الكهربائية مع تحول التركيز إلى سيارات الأجرة الآلية. تعمل الشركة على تسريع مراهنتها على تحقيق طفرة في الذكاء الاصطناعي لحدوث نمو جديد في الإيرادات.

على الرغم من تخفيضات الإنتاج وتسريح العمال مؤخراً في فرق المبيعات وخدمات الشحن في شركة Tesla بالصين، فإن الشركة لا تزال تهدف إلى بيع ما بين 600 ألف إلى 700 ألف سيارة في الصين خلال عام 2024 من أصل 2 مليون سيارة كهربائية تهدف إلى بيعها عالمياً، دون تغيير عن الأهداف في بداية العام، بحسب ما قاله مصدر لوكالة رويترز.

خفضت Tesla في أبريل أسعار الطراز Y في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ إطلاق النموذج لأول مرة في البلاد في عام 2021، بينما تقدم خطة تمويل بدون فائدة لمشتري الطراز 3 لتعزيز المبيعات.

وانخفضت حصة Tesla في سوق السيارات الكهربائية النقية والهجينة في الصين إلى 6.8% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام من 7.8% في عام 2023 بأكمله، عندما باعت 603664 سيارة في البلاد، وفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية.

قادت شركة Homegrown BYD هذا القطاع في الصين بحصة بلغت 34.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى، والتي انخفضت من 35% لعام 2023 بأكمله.