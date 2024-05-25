انطلاق أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي لمناقشة مستجدات الأوضاع بالمنطقة

انطلقت اليوم السبت أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، وذلك برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتناقش الجلسة العامة للبرلمان العربي، تقارير اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية والمتعلقة بمتابعة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة العربية، والتصديق عليها.

كما تستعرض الجلسة العامة تقرير لجنة فلسطين، والذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية، والذي يتزامن والظروف القاسية والصعبة واللاإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة، والتي خلفت آلاف الشهداء والمصابين والمهجرين.

وتناقش الجلسة كذلك تقارير اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي (لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب)، لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات.