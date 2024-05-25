أكاديمية الشرطة تعقد دورة تدريبية للكوادر الأمنية بالوزارة

اختتمت بمقر "مركز بحوث الشرطة" بالأكاديمية فاعليات الدورة التدريبية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستوى المحلى والدولى بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة خلال الفترة من 19-22/5/2024م.

تضمن البرنامج التدريبى بالدورتين التدريبيتين التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى وكذا التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان ، فضلاً عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلى وتقديم المساعدة لهم ومبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة .

وشهدت فاعليات الدورتين على مدار فترة إنعقادهما تدريبات للكوادر الأمنية المشاركة فى مجال اختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، والتى شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين ، إلى جانب إستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة .

يأتى ذلك فى إطار إهتمام الوزارة بالإنفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية ، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان ، والتعريف بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين أوساط العاملين بوزارة الداخلية.





وذلك فى ضوء الدور البارز لأكاديمية الشرطة كأحد القطاعات التعليمية والتدريبية الحيوية بوزارة الداخلية المنوط بها تأهيل وتدريب ورفع قدرات الكوادر الأمنية .





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