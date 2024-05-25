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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب وتعليم طبي مستمر.. برتوكول تعاون بين جامعتي طنطا والسادات.. صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وقع الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم برتوكول تعاون مع الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة السادات للتعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي خاصةً في المجال الطبي والتدريب لطلاب كليات الطب في المستشفيات الجامعية المختلفة.

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وقال الدكتور محمود ذكى إن البروتوكول يأتي  في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وإقامة تعاون مشترك بين الجامعات، موضحا أن البرتوكول لإثراء العلمية التعليمية والبحث العلمي وتحقيق التعاون في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر لطلاب كلية الطب البشرى والتمريض، في المجالات التطبيقية والبحثية وتدريب الطلاب، وذلك لما تملكه الجامعة من إمكانيات مادية وبشرية هائلة، اضافةً إلى المنشآت العملية والطبية والمراكز البحثية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وأحدث المعامل والأجهزة الطبية، فضلا عن توافر الكوادر الطبية المتميزة لتحقيق الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية.

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جاء ذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات الحكومية، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.

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