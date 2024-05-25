"لا تشابه في الملامح"|حالة من الجدل بسبب أم كلثوم.. ما علاقة منى زكي؟

جدل واسع أثاره خبر تقديم النجمة منى زكي لشخصية أم كلثوم في فيلم سينمائي من إنتاج هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إذ أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إنتاج فيلم جديد عن كوكب الشرق أم كلثوم، ويحمل اسم "الست".

منى زكي

وتقوم ببطولته النجمة منى زكي، وذلك بعد مرور 25 عاما على تقديم النجمة صابرين مسلسل عن حياة أم كلثوم، وقابل الجمهور الخبر بتناقض واختلاف في الآراء، كما انتقل هذا التناقض أيضا لمجموعة النقاد الفنيين، فمنهم من رحب بالخبر وأشاد به، وأخرون تعجبوا منه ولم يتحمسوا للفكرة ولا لاختيار النجمة منى زكي.

عائلة أم كلثوم ومنى زكي

أما الأغرب من التناقض في آراء الجمهور والنقاد، هو التناقض الذي حدث داخل عائلة الفنانة الراحلة أم كلثوم، إذ جاءت آرائهم حول تجسيد منى زكي لشخصية كوكب الشرق "أم كلثوم" متناقضة أيضا.

عائلة أم كلثوم بين القبول والرفض

جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة أم كلثوم قالت في تصريحات لها، إنهم لا يمانعون من تقديم هذا الفيلم، كما أن منى زكي ممثلة كبيرة وبارعة وسوف تحسن في تقديم الدور، وتابعت "جيهان"، بأنها تتمني لها التوفيق وأن تقدم عملا جيدا يليق باسم كوكب الشرق.

أم كلثوم ومني زكي

فيما هاجم عدلي سمير، حفيد الشيخ خالد، شقيق كوكب الشرق أم كلثوم، الفنانة المصرية منى زكي بشدة، إذ قال في تصريحات إعلامية، إنه مستاء من عدم أخذ رأي الأسرة قبل التحضير للفيلم، وأبدى حفيد أم كلثوم، اعتراضه الشديد على تجسيد منى زكي لسيرة "كوكب الشرق"، مؤكدًا أنها لا تناسب الشخصية نهائيًا، ناهيك عن أن طولها أقل من أم كلثوم، على حد تعبيره.

كوكب الشرق

ومن المنتظر أن تقدم منى شخصية أم كلثوم بصورة جديدة ومُختلفة، ولم يتم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول هذا العمل السينمائي، الذي يستعد لإخراجه المخرج مروان حامد، ويكتبه أحمد مراد.