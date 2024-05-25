عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وقفة عرفات وموعد أول أيام عيد الأضحى.. البحوث الفلكية يعلن الموعد رسميا

صدى البلد

أول أيام عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات.. يتساءل الكثير عن موعد عيد الأضحى وأعلن رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، طه رابح، اليوم السبت، عن موعد أول أيام عيد الأضحى ووقفة عرفات لهذا العام.

أول أيام عيد الأضحى

وكشف رابح في بيان نشره المعهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن غرة شهر ذي الحجة فلكيا للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 6 يونيو 2024 وفقاً للحسابات الفلكية.

txt

صحيفة ألمانية: حماس خططت لهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين

txt

شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال افريقيا

وسيكون أول أيام عيد الأضحى فلكيا يوم الأحد، الموافق 16 يونيو المقبل، واستكمل رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل رؤية الهلال.

وأوضح أن هلال شهر ذي الحجة سيُولد بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة 2:39 ظهرا بتوقيت القاهرة، الخميس 29 من ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445، الموافق 6 يونيو المقبل.

الهلال الجديد

وقال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس في يوم رؤيته. أما في القاهرة، فسيبقى الهلال الجديد مرئيًا لمدة 18 دقيقة بعد غروب الشمس في ذات اليوم.

وأضاف أنه في محافظات مصر، سيبقى الهلال الجديد في السماء لمدة تتراوح ما بين 12 و20 دقيقة بعد غروب الشمس في يوم الرؤية.

وأوضح أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية الأخرى، سيبقى الهلال الجديد مرئيًا لمدة تتراوح بين دقيقة واحدة و28 دقيقة بعد غروب الشمس في يوم رؤيته. باستثناء كوالالمبور وجاكرتا، حيث سيغرب القمر قبل غروب الشمس بـ9 و14 دقيقة على التوالي.

وأكد أن هذه المعلومات تم التوصل إليها من خلال الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادي.

البحوث الفلكية التواصل الاجتماعي الفلكية والجيوفيزيقية أول أيام عيد الأضحى جمهورية مصر العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

375 قرشًا| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

محدش بيتكلم ..السيسى: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

السيسي يمنح الإذن بحصاد 140 ألف فدان قمح في توشكى| شاهد

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

سفاح التجمع| من هو ولماذا أنهى حياة 3 سيدات؟.. تفاصيل الحكاية

رسميا.. البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

ترشيحاتنا

بالقوة الضاربة| تشكيل العين الإماراتي لمواجهة يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا

علي معلول مش في ماتش الليلة.. هذا بديل نجم الأهلي أمام الترجي

10 آلاف ريال والترحيل| عقوبات رادعة لمخالفي الحج موسم 1445/2024.. احذر هذه الأفعال

الرئيس : لم نذهب إلى توشكى توفيرا للتكلفة.. وفضلنا مشاهدة الحصاد بالفيديو

وزير الخارجية الإسباني يطالب إسرائيل بالامتثال لأمر "العدل الدولية" بشأن غزة فورا

اليونايتد يضرب السيتي بهدفين في الشوط الأول بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خلط الزنجبيل بالثوم يقلل من فوائده.. لن تصدق

"لا تشابه في الملامح"|حالة من الجدل بسبب أم كلثوم.. ما علاقة منى زكي؟

طريقة عمل سلطة الكينوا بالفلفل المشوي| صحية ولذيذة

من داخل استاد القاهرة.. محمد رمضان يستعد لإحياء حفل نهائى دوري الأبطال

فيديو

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-