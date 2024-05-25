وقفة عرفات وموعد أول أيام عيد الأضحى.. البحوث الفلكية يعلن الموعد رسميا

أول أيام عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات.. يتساءل الكثير عن موعد عيد الأضحى وأعلن رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، طه رابح، اليوم السبت، عن موعد أول أيام عيد الأضحى ووقفة عرفات لهذا العام.

أول أيام عيد الأضحى

وكشف رابح في بيان نشره المعهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن غرة شهر ذي الحجة فلكيا للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 6 يونيو 2024 وفقاً للحسابات الفلكية.

وسيكون أول أيام عيد الأضحى فلكيا يوم الأحد، الموافق 16 يونيو المقبل، واستكمل رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل رؤية الهلال.

وأوضح أن هلال شهر ذي الحجة سيُولد بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة 2:39 ظهرا بتوقيت القاهرة، الخميس 29 من ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445، الموافق 6 يونيو المقبل.

الهلال الجديد

وقال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس في يوم رؤيته. أما في القاهرة، فسيبقى الهلال الجديد مرئيًا لمدة 18 دقيقة بعد غروب الشمس في ذات اليوم.

وأضاف أنه في محافظات مصر، سيبقى الهلال الجديد في السماء لمدة تتراوح ما بين 12 و20 دقيقة بعد غروب الشمس في يوم الرؤية.

وأوضح أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية الأخرى، سيبقى الهلال الجديد مرئيًا لمدة تتراوح بين دقيقة واحدة و28 دقيقة بعد غروب الشمس في يوم رؤيته. باستثناء كوالالمبور وجاكرتا، حيث سيغرب القمر قبل غروب الشمس بـ9 و14 دقيقة على التوالي.

وأكد أن هذه المعلومات تم التوصل إليها من خلال الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادي.