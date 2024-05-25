برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بالجيزة

يبحث أولياء الأمور والطلاب بالجيزة، عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني، بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس الماضي.

وينشر موقع “صدى البلد” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة، بعد أن تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تزايد البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة اضغط هنا

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الإعدادية بـ الجيزة؛ فور الانتهاء من أعمال التصحيح.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة اضغط هنا

وأوضح المصدر أنه سيتم توفير نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بـ الجيزة للفضل الدراسي الثاني على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فور الانتهاء من عمليات التصحيح، واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة اضغط هنا