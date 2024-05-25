رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع سير العمل بمركز تصحيح الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ مركز تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية للمواد (الشرعية- العربية- الثقافية) للفصل الدراسي الثاني 2023/ 2024م، في اليوم الختامي له، لمتابعة مدى انتظام سير العمل بمركز التصحيح، والذي يقام بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين.

والتقى رئيس المنطقة، مع رئيس المركز ومساعديه والمصححين والمراجعين الفنيين، للتأكيد على بعض النقاط التي تخص عملية التصحيح والتي جاء في مقدمتها مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والتنويه على أن نموذج الإجابة يعد استرشاديًا ويجب وضعه أمام أعين المصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.

من جانبه، وجه رئيس المنطقة الشكر لجميع المشاركين في أعمال التصحيح على الجهد المبذول، مقدماً التحية والتقدير لرجال الأمن على تأمينهم لمراكز التصحيح من بدايتها.