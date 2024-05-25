عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع سير العمل بمركز تصحيح الشهادة الإعدادية

رئيس منطقة كفر الشيخ
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ مركز تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية للمواد (الشرعية- العربية- الثقافية) للفصل الدراسي الثاني 2023/ 2024م، في اليوم الختامي له،  لمتابعة مدى انتظام سير العمل بمركز التصحيح، والذي يقام بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين.

 والتقى رئيس المنطقة، مع رئيس المركز ومساعديه والمصححين والمراجعين الفنيين، للتأكيد على بعض النقاط التي تخص عملية التصحيح والتي جاء في مقدمتها مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والتنويه على أن نموذج الإجابة يعد استرشاديًا ويجب وضعه أمام أعين المصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.

من جانبه، وجه رئيس المنطقة الشكر لجميع المشاركين في أعمال التصحيح على الجهد المبذول، مقدماً التحية والتقدير لرجال الأمن على تأمينهم لمراكز التصحيح من بدايتها.

الإعدادية الأزهرية التحية والتقدير الشهادة الإعدادية الأزهرية الشهادة الإعدادية المصححين انتظام سير العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. موعد بدء إجازة نهاية العام 2024 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

دوري أبطال إفريقيا| الشحات وتاو وأبو علي يقودون هجوم الأهلي أمام الترجي

محدش بيتكلم.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

السيسي للمصريين: هل تقبلون مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 مرات لتجنب تخفيف الأحمال

موضوعات متعلقة

بتكلفة 383 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مبنى العيادات الخارجية بكفر الشيخ|صور

تعليم كفر الشيخ: لم نرصد شكاوى أو مخالفات في امتحانات الدبلومات الفنية

بتكلفة 3 مليار جنيه .. وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة كفر الشيخ|صور

تجهيز 26 استراحة لاستقبال المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ |صور

محافظ كفر الشيخ: إزالة 22 إعلانًا مخالفًا بمطوبس

تكليف الدكتورة سماح جاد مديرًا لصحة بني سويف

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم معلمة فيديو التهوية على الطالبات | صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائمة ويُكلف بالاستغلال الأمثل للموارد |صور

ترشيحاتنا

إسرائيل.. نتنياهو يرد على فيديو تمرد داخل الجيش نشره نجله يائير

شوط أول أحمر| الأهلي يضرب الترجي بهدف نظيف بنهائي أبطال أفريقيا

الجارديان: جرائم نتنياهو تكشف ازدواجية التفكير عند الغرب

حديد منصهر| مصرع وإصابة 4 عمال في حادث مروع بمصنع بالصف

في ذكرى النكبة| يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين.. الأربعاء

مراسل «إكسترا نيوز»: قطاع غزة بالكامل لايوجد به مكان آمن للنازحين الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا.. وهذه القنوات المفتوحة

بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

طريقة عمل حلي البسكويت بالقشطة | غير تقليدية

كيف توج نابليون بونابرت نفسه ملكًا على إيطاليا ؟.. تفاصيل

فيديو

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-