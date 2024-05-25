محافظة الجيزة: رصف وتطوير طريق ترعة السواحل في إمبابة |شاهد

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيس بوك، آخر أعمال تطوير ورصف شارع ترعة السواحل بحى إمبابة، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024/2023.
تنفذ محافظة الجيزة، أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية وتسهيل حركة سير المواطنين.
شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال وتنفيذها بالمواصفات المحددة لتحقيق الشكل الحضاري وعدم إعاقة حركة السير بالشارع.
ووجه محافظ الجيزة رئيس الحي بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف للتأكد من التزام الشركة المنفذة بأعلى المواصفات الفنية في أعمال الرصف وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.