أخبار السيارات| وفر 75 ألف جنيه واركب «هاي لاين».. أرخص موديل سيدان أوتوماتيك.. وكيا سبورتاج أقل من سعرها بـ320 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تنطلق السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 محليًا عبر فئتين من التجهيزات، BASELINE و HIGHLINE، مع أسعار تبدأ من 950 ألف جنيه حتى مليون و25 ألف جنيه، وتعتبر هذه النسخة من اشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV، والتي تقدمها العلامة الصينية شيري بالسوق المصري.

تقدم شركة كيا الكورية الجنوبية وعملاقة تصنيع السيارات، باقة من طرازاتها المتنوعة في السوق المحلي والعالمي، منها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV سبورتاج، والتي تعد من اشهر السيارات الرياضية.

تقدم شركة بروتون نسختها الجديدة ساجا ضمن موديلات 2024 في السوق المصري، عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة سيدان ماليزية مقدمة محليًا، مع طرحها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

تنتمي السيارة هيونداي توسان إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد من اشهر اصدارات الـ SUV المقدمة في السوق المصري، والتي تنطلق محليًا عبر 7 فئات من التجهيزات بداية من النسخة SHADOW والتي يبلغ سعرها الرسمي مليون 750 ألف جنيه، حتى الفئة COLLECTOR عالية التجهيز والتي تصل قيمتها السعرية إلى 2 مليون و275 ألف جنيه.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكى ديزاير موديل 2024 في السوق المصري نحو 669 ألف جنيه، وتعد من ابرز السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان متوسطة الحجم، والتي تقدم محليًا عبر فئة واحدة من كاملة التجهيزات تحت إسم GLX SCREEN.