أخبار السيارات| وفر 75 ألف جنيه واركب «هاي لاين».. أرخص موديل سيدان أوتوماتيك.. وكيا سبورتاج أقل من سعرها بـ320 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
وفر 75 ألف جنيه .. اشتري سيارة أوتوماتيك "هاي لاين" 2024
تنطلق السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 محليًا عبر فئتين من التجهيزات، BASELINE و HIGHLINE، مع أسعار تبدأ من 950 ألف جنيه حتى مليون و25 ألف جنيه، وتعتبر هذه النسخة من اشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV، والتي تقدمها العلامة الصينية شيري بالسوق المصري.
كيا سبورتاج خليجي موديل 2023 .. اقل من سعرها بـ 320 ألف جنيه
تقدم شركة كيا الكورية الجنوبية وعملاقة تصنيع السيارات، باقة من طرازاتها المتنوعة في السوق المحلي والعالمي، منها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV سبورتاج، والتي تعد من اشهر السيارات الرياضية.
ارخص سيارة سيدان أوتوماتيك في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟
تقدم شركة بروتون نسختها الجديدة ساجا ضمن موديلات 2024 في السوق المصري، عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة سيدان ماليزية مقدمة محليًا، مع طرحها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.
أسعار هيونداي توسان الرسمية في مصر 2024 .. صور
تنتمي السيارة هيونداي توسان إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد من اشهر اصدارات الـ SUV المقدمة في السوق المصري، والتي تنطلق محليًا عبر 7 فئات من التجهيزات بداية من النسخة SHADOW والتي يبلغ سعرها الرسمي مليون 750 ألف جنيه، حتى الفئة COLLECTOR عالية التجهيز والتي تصل قيمتها السعرية إلى 2 مليون و275 ألف جنيه.
بأقل سعر .. سوزوكى ديزاير 2023 "كسر زيرو" اعرف بكام
يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكى ديزاير موديل 2024 في السوق المصري نحو 669 ألف جنيه، وتعد من ابرز السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان متوسطة الحجم، والتي تقدم محليًا عبر فئة واحدة من كاملة التجهيزات تحت إسم GLX SCREEN.