عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| وفر 75 ألف جنيه واركب «هاي لاين».. أرخص موديل سيدان أوتوماتيك.. وكيا سبورتاج أقل من سعرها بـ320 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

وفر 75 ألف جنيه .. اشتري سيارة أوتوماتيك "هاي لاين" 2024

تنطلق السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 محليًا عبر فئتين من التجهيزات، BASELINE و HIGHLINE، مع أسعار تبدأ من 950 ألف جنيه حتى مليون و25 ألف جنيه، وتعتبر هذه النسخة من اشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV، والتي تقدمها العلامة الصينية شيري بالسوق المصري.

 

كيا سبورتاج خليجي موديل 2023 .. اقل من سعرها بـ 320 ألف جنيه

تقدم شركة كيا الكورية الجنوبية وعملاقة تصنيع السيارات، باقة من طرازاتها المتنوعة في السوق المحلي والعالمي، منها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV سبورتاج، والتي تعد من اشهر السيارات الرياضية.

 

ارخص سيارة سيدان أوتوماتيك في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟

تقدم شركة بروتون نسختها الجديدة ساجا ضمن موديلات 2024 في السوق المصري، عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة سيدان ماليزية مقدمة محليًا، مع طرحها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

أسعار هيونداي توسان الرسمية في مصر 2024 .. صور

تنتمي السيارة هيونداي توسان إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد من اشهر اصدارات الـ SUV المقدمة في السوق المصري، والتي تنطلق محليًا عبر 7 فئات من التجهيزات بداية من النسخة SHADOW والتي يبلغ سعرها الرسمي مليون 750 ألف جنيه، حتى الفئة COLLECTOR عالية التجهيز والتي تصل قيمتها السعرية إلى 2 مليون و275 ألف جنيه.

 

بأقل سعر .. سوزوكى ديزاير 2023 "كسر زيرو" اعرف بكام

يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكى ديزاير موديل 2024 في السوق المصري نحو 669 ألف جنيه، وتعد من ابرز السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان متوسطة الحجم، والتي تقدم محليًا عبر فئة واحدة من كاملة التجهيزات تحت إسم GLX SCREEN.

سيارة أوتوماتيك كيا سبورتاج ارخص سيارة اسعار هيونداى توسان أسعار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

طلب عاجل من الكاف لـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات.. أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر.. أسعار كيا جراند سيراتو 2024.. بـ 90 ألف جنيه اركب هذه السيارة

أخبار السيارات| سيارة اقتصادية أوتوماتيك بهذا السعر ..وفر 100 ألف جنيه واركب تويوتا كورولا .. أسعار بيجو 408 بعد تخفيض 500 ألف جنيه

أخبار السيارات|سكودا أوكتافيا A8 الجديدة تباع بهذه الأسعار.. مواصفات تويوتا ياريس كروس الجديدة

أخبار السيارات| مواصفات هافال جوليان الفيس ليفت بمصر.. سعر سوبارو كروس تريك 2024 بعد التخفيضات

أخبار السيارات| نصائح لتحسين رائحة المقصورة الداخلية بالسيارات.. تويوتا هايلكس الكهربائية تظهر لأول مرة

أخبار السيارات| أرخص سيارة رياضية زيرو في مصر.. سيارة "أوتوماتيك" فابريكا بهذا السعر.. كيا سبورتاج تتصدر مبيعات الـ SUV

أخبار السيارات.. بي واي دي سيجال الهاتشباك سعرها 459 ألف جنيه.. نصائح سهلة لتوفير قيادة آمنة على الطرق السريعة

أخبار السيارات| أسعار أرخص عربة تقدمها أوبل.. تخفيضات تصل لـ130 ألف جنيه لـ GAC

ترشيحاتنا

مروان عطية: ماينفعش حد يجي يخطف كأس أفريقيا من الأهلي ويمشي

احذر البلطجة.. الحبس سنة عقوبة كل من يلحق الضرر بممتلكات الغير

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. من النعم الكثيرة

250 جنيه للبلدي.. استمرار تراجع أسعار اللحوم في المنافذ والأسواق

ستات كتير بتجيله.. شاهد عيان يكشف تفاصيل حياة سفاح التجمع وصديقته| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترطيب وانتعاش.. طريقة عمل آيس كريم الخوخ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

تجاوزت الـ40 الف جنيه.. سعر بدلة أحمد الفيشاوي يثير الجدل

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-