محافظ القاهرة: إنشاء مبنى إدارة تموين ومركز خدمي في عشش المهاجرين بالمرج |صور

أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من انشاء مبني إدارة تموين ومركز خدمة المواطنين بمنطقة عشش المهاجرين بالمرج علي مساحة 276 م٢ تمهيدًا لافتتاحه.



وأضاف محافظ القاهرة أن هذا المركز يأتي ضمن خطة محافظة القاهرة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا عن طريق انشاء مراكز تكنولوجية نموذجية تقدم الخدمات التموينية للمواطنين بشكل سهل وميسر وتحقيق الفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها، وتحقيق مبدأ الشفافية بالإضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضاري وسريع.



والمركز مكون من ثلاثة طوابق، ويضم الطابق الأول مخزن للمديرية وجراج سيارات، والطابق الثانى يضم مركز خدمة مواطنين لتقديم كافة الخدمات التموينية وصالة انتظار مكيفة ومجهزة بخدمة النداء الآلى وشاشات لتوضيح المستندات المطلوب تقديمها من قبل المواطنين لتلقى الخدمة، ويشمل عدد 10شبابيك منهم شباك لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وشباك لجهاز حماية المستهلك ، والطابق الثالث به إدارة تموين المرج بكافة أقسامها التموينية والرقابية والمالية والإدارية والتفتيش الفني.



وسيقدم المركز عدة خدمات من بينها استخراج البطاقات بدل الفاقد أو التالف، والخصم، والطلاق، وخصم الوفاة، والفصل الاجتماعي.



وأشار محافظ القاهرة أنه سيتم تطبيق هذا النموذج الحضاري من مراكز الخدمات التموينية علي مستوي جميع أحياء العاصمة.

bd8e956c-4aa9-4363-be68-cb16be30759b

10b3f7cf-e73a-4cd7-bb2c-3591189a2f7e

b13c7e56-e5f7-4248-8929-993bcba03245

66943f40-1a9f-4929-8eac-21a22ae30da4

26ac9a80-23a9-4b75-80fb-5ef36a100d47

8fbd70dd-1ee9-42ea-b19c-93d1607f1b00