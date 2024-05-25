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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق Redmi A3x لمحدودي الدخل ببطارية 5000 مللي أمبير 

هاتف Redmi A3x
هاتف Redmi A3x

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتف Redmi A3x الصديق للميزانية من خلال علامتها التجارية الفرعية Redmi، حيث يضم الهاتف عدد من المواصفات المميزة مع سعر رخيص لمحدودي الدخل. 

يأتي هاتف Redmi A3x بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، مع جودة عرض +HD، قياس 6.71 بوصة، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية. 

ويقدم هاتف Redmi A3x كاميرا  خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

يعمل هاتف Redmi A3x بمعالج من نوع Unisoc T603 SoC مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 3 جيجابايت رام ومساحة تخزين 64 جيجابايت. 

ويتميز هاتف Redmi A3x ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع سلكي بقدرة 15 وات، مع نظام التشغيل Android 14، وتقنية DC Dimming لتقليل إجهاد العين، مع مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ودعم فتح القفل بالوجه.

من المقرر أن تطلق شاومي هاتف Redmi A3x في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، حيث يتوفر بنسخة واحدة بسعة 3/64 جيجابايت بسعر حوالي 69 دولارًا أي ما يعادل 3 آلاف و 251 جنيه مصري. 

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