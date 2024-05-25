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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: أساس أي مفاوضات وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل للعدو

محمود مرداوي
محمود مرداوي

علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود مرداوي، اليوم السبت، على التقارير التي تحدثت عن استئناف المفاوضات بين الحركة وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مرداوي لقناة "العربي" القطرية إن "أي مقترح يُقدم لنا يجب أن يشمل انسحابا شاملاً لقوات العدو من قطاع غزة، وهذا أساس كل تفاوضٍ نجريه."

وأضاف: الكرة في ملعب إسرائيل فيما يتعلق باقتراح إنهاء الحرب، والوقف الدائم لإطلاق النار هو الحل الوحيد".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، من أجل صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة، سوف تستأنف الأسبوع المقبل.

ووفقا للقناة 12 العبرية فقد عاد رئيس الموساد دافيد برنياع  اليوم السبت من اجتماع ثلاثي عقده مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر لشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، وفي نهاية الاجتماع تقرر استئناف المفاوضات قريبا بناء على مقترحات جديدة من الطرفين.

وبحسب القناة فإن هذا اللقاء الثلاثي بين رئيس الموساد ومدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر، ناقش الثلاثة بناء البنية التحتية لاستئناف المفاوضات.

قالت القناة إن المحادثات التي سيتم افتتاحها بقيادة الوسطاء - مصر وقطر، بمشاركة نشطة من الولايات المتحدة الأمريكية.

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