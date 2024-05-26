بإمكانات جبارة.. أفضل موبايل أوبو فئة 6 آلاف جنيه

يضم هاتف Oppo A58 من شركة أوبو عدد كبير من المواصفات المميزة أبرزها الأداء والبطارية التي تأتي بسعة 5000 مللي أمبير إلى جانب شاشة مميزة وكاميرا فائقة، مع سعر مناسب جدًا لمعظم الشباب ومحدودي الدخل.

وجاء هاتف أوبو Oppo A58 بشاشة من نوع LCD ، قياس 6.72 بوصة، وجودة +FHD، ودقة 2،400 × 1،080 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A58 كاميرا مزدوجة، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر للبصمة بدقة 2 ميجابكسل، وتدعم الكاميرا الأساسية تسجيل فيديو بجودة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وللصور الشخصية ومكالمات الفيديو، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A58 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات مع شاحن SuperVOOC يستطيع الشحن بـ 50٪ في حوالي 30 دقيقة.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A58 بمعالج من نوع Helio G85، ويأتي مقترنا بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد.

يتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 6 آلاف و 610 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .