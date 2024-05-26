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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أفضل موبايل سامسونج للشباب في السوق بسعر مناسب جدا

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A24

يتميز هاتف Galaxy A24 من شركة سامسونج، بتوفره سعر مناسب للشباب، مع إمكانات كبيرة تنافس هواتف الفئة المتوسطة ذات الإمكانات المميزة، حيث يضم كاميرا دقة 50 ميجابكسل إلى جانب بطارية 5000 مللي أمبير. 

 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A24 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة بجودة عرض +FHD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، مع دقة 1080 × 2340 بيكسل.

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A24 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A24 بمعالج من نوع Helio G99 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A24 على  بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OneUI 5.1، وألوان الأسود والأخضر والفضي.


ويتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 7 آلاف و899 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

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